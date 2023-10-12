Рубль укрепится как минимум до апреля 2024 года

Исполнение указа президента не создаст проблем для экспортеров, укрепит курс рубля и стабилизирует рынок, что затем благоприятно скажется на внешних торговых отношениях России с дружественными нам странами.
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