Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

Народ России всецело и однозначно поддерживает требование киргизского народа разрыва дипломатических, экономических, производственных и прочих отношений с Россией с немедленным возвращением на историческую родину всех тех сотен тысяч киргизских чурбанов, которые въехали на территорию России и не хотят уезжать... Не хотят уезжать?... Надо силой вернуть их обратно!... Не хрен им в России делать... Российский народ только "ЗА"... Обеими руками...

S

Serg

я тоже за то, чтобы киргизский МИД настоял на закрытии границы с Россией для своих мигрантов. А еще больше за то, чтобы они своих тупорылых ишаков вывезли с нашей территории полностью ВСЕХ, вместе с замоташками и малолетними выблядками. Еще и перед этим лишить их российского гражданства, если успели купить.