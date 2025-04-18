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  • Serg
    я тоже за то, чтобы киргизский МИД настоял на закрытии границы с Россией для своих мигрантов. А еще больше за то, что...Нафиг нужен русск...
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Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве. Возмущённые интернет-пользователи начали требовать полного разрыва с Россией и перехода всей страны на английский: "Нафиг нужен русский язык!" Рейд силовиков в московскую баню с последующим задержанием десятков выходцев из Киргизии вызвал широкий общественный резонанс в республике Средней Азии.

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Комментарии
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МБ
Михаил Беленков
А что Лавров говорит? Ведь разбираться с бывшими братьями - его прямая работа.
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1 час.
Балу -
Народ России всецело и однозначно поддерживает требование киргизского народа разрыва дипломатических, экономических, производственных и прочих отношений с Россией с немедленным возвращением на историческую родину всех тех сотен тысяч киргизских чурбанов, которые въехали на территорию России и не хотят уезжать... Не хотят уезжать?... Надо силой вернуть их обратно!... Не хрен им в России делать... Российский народ только &quot;ЗА&quot;... Обеими руками...
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46 мин.
S
Serg
я тоже за то, чтобы киргизский МИД настоял на закрытии границы с Россией для своих мигрантов. А еще больше за то, чтобы они своих тупорылых ишаков вывезли с нашей территории полностью ВСЕХ, вместе с замоташками и малолетними выблядками. Еще и перед этим лишить их российского гражданства, если успели купить.
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3 мин.
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