Тягаться с амерами, кто кого перекупит, сложно...

Рубрика два в одном - вынесенная из комментариев дискуссия. Некий не пойми кто, но похожий на врага, пишет что мы не так хохлов предупреждали и они обиделись и ушли к правосекам следующее: "С Украиной не надо было воевать.
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