Посол Антонов потребовал от США усилить охрану дипломатических учреждений России

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что дипломатическое представительство запросило у властей США усиления мер безопасности у российских учреждений в связи с предстоящими в марте выборами президента России.
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