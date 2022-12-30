Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Светлов о Мичкове: «Его лидерские качества помогают «Сочи». Матвей играет достойно, показывает хороший хоккей, у него правильный настрой»

Сергей Светлов доволен действиями Матвея Мичкова. Главный тренер «Сочи» прокомментировал итоги матча Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх