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Иноагентов предупредили об уголовном наказании за многократное нарушение закона

Иноагентов предупредили об уголовном наказании за многократное нарушение закона

  Депутат Пискарев: за многократное нарушение закона иноагентам грозит уголовное наказание Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств  Депутат Пискарев: за многократное нарушение закона иноагентам грозит уголовное наказание Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал о разработке законопроекта о введении уголовной ответственности за многократное нарушение закона иноагентами, сообщает ТАСС.

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