Иноагентов предупредили об уголовном наказании за многократное нарушение закона

Депутат Пискарев: за многократное нарушение закона иноагентам грозит уголовное наказание Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Депутат Пискарев: за многократное нарушение закона иноагентам грозит уголовное наказание Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал о разработке законопроекта о введении уголовной ответственности за многократное нарушение закона иноагентами, сообщает ТАСС.