В Татарстане в марте ожидаются сильные снегопады

В начале марта 2025 года жители Татарстана столкнутся с серьезными погодными изменениями. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады, которые могут вызвать значительные снежные заносы в Казани и других городах республики.
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