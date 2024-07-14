Ричард Хаммонд о Ферстаппене: «Есть навыки, которым можно научиться, а потом ты видишь человека, одаренного этим от природы»

Хаммонд высказался о Ферстаппене и Норрисе как о главных талантах «Формулы-1». Бывший ведущий Top Gear присутствовал в паддоке во время Гран-при Великобритании и рассказал о том, что получает большое удовольствие от сражения Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в последних гонках.