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Регионы России

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Тадей Погачар одержал четвёртую победу на «Туре де Франс»

Тадей Погачар одержал четвёртую победу на «Туре де Франс»

Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates в четвёртый раз в своей карьере стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

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