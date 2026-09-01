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Царьград

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Эксперт Лоикова назвала сентябрь успешным месяцем для поиска работы

Эксперт Лоикова назвала сентябрь успешным месяцем для поиска работы

HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что в сентябре компании активно нанимают сотрудников. Она советует фиксировать рабочие изменения для защиты своих прав.

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