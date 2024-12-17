МИД КНР: Научно-техническое сотрудничество между Китаем и США отвечает интересам народов двух стран и ожиданиям международного сообщества

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Продление действия Соглашения между Китаем и США о сотрудничестве в области науки и технологий отвечает интересам народов двух стран, а также ожиданиям международного сообщества, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.