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Китай

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МИД КНР: Научно-техническое сотрудничество между Китаем и США отвечает интересам народов двух стран и ожиданиям международного сообщества

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Продление действия Соглашения между Китаем и США о сотрудничестве в области науки и технологий отвечает интересам народов двух стран, а также ожиданиям международного сообщества, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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