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Вечерний Новосибирск

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Новосибирскстат зафиксировал рост цен на пиво на 22% за три года

Новосибирскстат зафиксировал рост цен на пиво на 22% за три года

Статистики отмечают, что динамика цен на этот продукт в последние годы менялась неоднократно. В период с 2022 по 2024 год средняя стоимость литра пива в регионе даже снижалась, достигнув отметки в 185 рублей.

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