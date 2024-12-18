«Известия»: задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

По данным собеседника издания, сейчас подозреваемых допрашивают.<strong>Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, <a href="https://iz.