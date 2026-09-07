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Царьград

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«Альтернатива для Германии» выставила на аукцион кружку за €1,52 тыс.

«Альтернатива для Германии» выставила на аукцион кружку за €1,52 тыс.

Заместитель главы «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на аукцион кружку с надписью «Армия России».

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