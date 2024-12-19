В Краснодарском крае за злоупотребление должностными полномочиями на скамью подсудимых отправлена руководитель учебного заведения

Следственным отделением ОМВД России по Ленинградскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летней жительницы Краснодара по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
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