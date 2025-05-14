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В США назвали два варианта развития событий на Украине

В США назвали два варианта развития событий на Украине

Полковник Дэвис: Украина либо заключит сделку, либо потерпит военное поражение Украина может либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии для издания 19FortyFive.

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