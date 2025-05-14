В США назвали два варианта развития событий на Украине

Полковник Дэвис: Украина либо заключит сделку, либо потерпит военное поражение Украина может либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии для издания 19FortyFive.