В челябинском озере Чебакуль обнаружили холеру

В пробах воды озера Чебакуль в Челябинской области обнаружены бактерии холерного вибриона. Об этом говорится в документе регионального Управления Роспотребнадзора, направленном на имя министра здравоохранения.
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