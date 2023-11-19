На Западе посчитали сумму помощи, переданной Украине с начала российской спецоперации

На Западе посчитали сумму помощи, оказанной киевскому режиму начала российской спецоперации. Как оказалось, коллективный Запад передал Киеву сумму, равную нескольким годовым бюджетам Украины.
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