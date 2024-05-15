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  • tsan tsan
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Без названия

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал слухи о том, что официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков якобы подал в отставку.

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