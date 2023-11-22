В Москве по прилете из Турции задержали криминального авторитета Пузыря

Пресс-служба МВД в публикации на официальном сайте ведомства сообщила, что во вторник сотрудниками полиции в столичном аэропорту Внуково был задержан рецидивист и лидер криминальной банды 60-летний Хизир Акбулатов .
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