На федеральной трассе водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел ночью без светоотражающих элементов По предварительной информации, вчера в 23-00 час.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На федеральной трассе водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел ночью без светоотражающих элементов По предварительной информации, вчера в 23-00 час.