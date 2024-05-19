Sony раскрыла, сколько заработала на портах игр PlayStation на другие платформы за 20...

Sony раскрыла, сколько заработала на портах игр PlayStation на другие платформы за 2023 финансовый годSony Interactive Entertainment (SIE) опубликовала финансовый отчет, в котором раскрыла впечатляющие результаты продаж игр на ПК и другие платформы.
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