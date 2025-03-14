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"Я обращаюсь к Аиду!": Соловьёв нашёл "жулика и подонка" в "Ахмате"

"Я обращаюсь к Аиду!": Соловьёв нашёл "жулика и подонка" в "Ахмате"

Ведущий Владимир Соловьёв нашёл "жулика и подонка" в спецназе "Ахмат" и крайне жёстко высказался о его деятельности, обвинив в мошенничестве и пригрозив судом.

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Комментарии
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Вера смелых
Как бы я ни была разочарована Соловьевым, но тут двумя руками &quot;ЗА!&quot;. Он говорил о реальном мошеннике и человеческой сволочи - Романе Алехине. Мало того, что он на.. облапошиил инвалидов, и на срочносборы  купил себе электромобиль, не работая нигде официально, но он , примазавшись к негодному губеру советником, постоянно нагнетал обстановку, по сути дискредитируя армию, но и врал так, что его цитировали хохлы и европейцы, радуясь и изгаляясь. Этому хайпожору и паникеру давно пора расхерачить  его ... морду. Это даже не вонючая военкурва, это гораздо хуже!  Думаю, Соловьёв не только откроет всем эту падаль, но и добьётся, чтобы Алехину прилетело то, что заслужил!   Мы с друзьями уже не раз отправляли в СК запросы по этому уроду, прилагали скрины его писанины, но получали только, что запрос  взят на контроль. ОЧЕНЬ ждём  , чтобы хоть какое-то воздаяние настигло этого мерзавца! Соловьёв, мы тебя поддерживаем!
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