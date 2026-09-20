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Запчасти в справочниках ОСАГО подорожали, что теперь будет с выплатой после аварии

Запчасти в справочниках ОСАГО подорожали, что теперь будет с выплатой после аварии

С 19 сентября в России вступают в действие обновленные справочники средней стоимости автомобильных запчастей, которые используются при расчете выплат по ОСАГО.

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