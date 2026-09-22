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Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»

Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»

Ильяс Невретдинов (труба, флюгельгорн, труба пикколо) и Мария Руднева (орган) собрали произведения разных эпох, объединённые блеском виртуозных пассажей и головокружительными темпами.

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