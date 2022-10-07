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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

  Президент Белорусии заявил, что дорожит доверительными отношениями с президентом России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина  Президент Белорусии заявил, что дорожит доверительными отношениями с президентом России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием, заявив, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой, а также выразил уверенность, что Минск и Москва смогут «достойно ответить на глобальные вызовы».

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