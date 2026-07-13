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Панарин о драфте перед «Матчем года»: «Это идея Овечкина – чтобы сильно не унижать игроков КХЛ»

Форвард « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал, что идея провести драфт перед «Матчем года» принадлежит форварду « Вашингтона » Александру Овечкину.

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