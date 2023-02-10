Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Сон Хын Мин признан игроком года в Азии шестой год подряд

Сон Хын Мин признан игроком года в Азии шестой год подряд

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2022 года в Азии. 30-летний игрок сборной Южной Кореи набрал в опросе 256 очков и выиграл этот приз шестой год подряд, всего у него 8 таких наград.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх