NASA подтвердило продолжение полетов астронавтов на российских «Союзах»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства продолжит организовывать перекрестные полеты с участием американских астронавтов и российских космонавтов, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства продолжит организовывать перекрестные полеты с участием американских астронавтов и российских космонавтов, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.
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