Медведев придумал вариант финала сериала «Слуга народа» с Зеленским

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария последнего эпизода сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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