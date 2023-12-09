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Медведев придумал вариант финала сериала «Слуга народа» с Зеленским

Медведев придумал вариант финала сериала «Слуга народа» с Зеленским

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария последнего эпизода сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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