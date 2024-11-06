В Белгородской области во время обстрела ВСУ ранили местного жителя

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских военных в отношении мирных жителей Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии