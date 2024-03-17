Видео с «массовой акцией в Чите» оказалось снято в ЛНР десять лет назад

17 марта журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором утверждается, что россияне поддержали оппозиционную акцию на избирательных участках в Чите.
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