Офтальмолог Крюкова: детям опасно ходить без солнцезащитных очков

Врач Анна Крюкова в ходе беседы с ТАСС предупредила о необходимости солнцезащитных очков для детей. По словам специалиста, хрусталик детского глаза более прозрачен по сравнению со взрослым и пропускает к сетчатке опасные дозы ультрафиолета.
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