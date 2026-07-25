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Офтальмолог Крюкова: детям опасно ходить без солнцезащитных очков

Офтальмолог Крюкова: детям опасно ходить без солнцезащитных очков

Врач Анна Крюкова в ходе беседы с ТАСС предупредила о необходимости солнцезащитных очков для детей. По словам специалиста, хрусталик детского глаза более прозрачен по сравнению со взрослым и пропускает к сетчатке опасные дозы ультрафиолета.

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