Минимум шесть табачных магазинов в Краснодаре продавали горожанам контрафактные товары

Минимум шесть табачных магазинов в Краснодаре продавали горожанам контрафактные товарыВ Краснодаре полицейские изъяли из магазина больше 10 535 единиц табачной продукции, обнаружив, что она контрафактная.
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