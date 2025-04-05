Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.
Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»
Комментарии
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Галина Чужая
Не надо гадать. Когда можно будет - узнаем. Учёного учить - только портить.
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17 час.
Морис Едроп
С таким подходом США не переиграть, они понимают только грубую силу, только запрет на экспорт редкоземельных металлов, урана, удобрений может остудить рыжего черта. Только четкое непринятие американских предложений по окраине и навязывание своих интересов через запреты может помочь России в этом безумном плане Трампа
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16 час.
Михалыч
Сегодня идут переговоры богатых с богатыми, поэтому простым людям нужно забыть о социализме, в лучшем случае нам достанутся социальные объедки с барского стола. Но важнее для всего народа России - добиться, чтобы прекратить войны на долгое время, а в целом сейчас живем лучше, чем всегда.
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9 час.
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