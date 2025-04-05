Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Галина Чужая Не надо гадать. Когда можно будет - узнаем. Учёного учить - только портить.

Морис Едроп С таким подходом США не переиграть, они понимают только грубую силу, только запрет на экспорт редкоземельных металлов, урана, удобрений может остудить рыжего черта. Только четкое непринятие американских предложений по окраине и навязывание своих интересов через запреты может помочь России в этом безумном плане Трампа