Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Merkur: Америка в восторге от «умиротворителя Путина»

Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.

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Комментарии
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Галина Чужая
Не надо гадать. Когда  можно будет - узнаем. Учёного учить - только портить.
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17 час.
Морис Едроп
С таким подходом США не переиграть, они понимают только грубую силу, только запрет на экспорт редкоземельных металлов, урана, удобрений может остудить рыжего черта. Только четкое непринятие американских предложений по окраине и навязывание своих интересов через запреты может помочь России в этом безумном плане Трампа
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16 час.
Михалыч
Сегодня идут переговоры богатых с богатыми, поэтому простым людям нужно забыть о социализме, в лучшем случае нам достанутся социальные объедки с барского стола. Но важнее для всего народа России - добиться, чтобы прекратить войны на долгое время, а в целом сейчас живем лучше, чем всегда.
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9 час.
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