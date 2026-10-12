«Металлург» обыграл «Торпедо» в овертайме — 3:2

«Торпедо» в овертайме уступило «Металлургу» со счётом 2:3, продлив домашнюю серию без побед. В составе хозяев отличились Матвей Поляков и Владимир Ткачёв, а гол Сергея Гончарука был отменён судьями.
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