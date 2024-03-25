PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россия стареет? К 2030 году пожилых граждан станет заметно больше

Россия стареет? К 2030 году пожилых граждан станет заметно больше

Каждый четвертый россиянин станет пенсионером к 2030 году, сообщает PRIMPRESS. Средняя продолжительность жизни на данный момент, по словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх