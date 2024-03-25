Россия стареет? К 2030 году пожилых граждан станет заметно больше

Каждый четвертый россиянин станет пенсионером к 2030 году, сообщает PRIMPRESS. Средняя продолжительность жизни на данный момент, по словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
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