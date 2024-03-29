«РНБ развивает преемственно»: новый директор рассказал о планах библиотеки и о сотрудничестве с другими странами

Денис Цыпкин работает в библиотеке уже 30 лет Назначенный 19 марта генеральным директором Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Цыпкин рассказал, как он воспринял это назначение и что планирует в ближайшее время.
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