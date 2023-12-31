Поздравляю всех читателей и писателей блога с наступающим 2024 годом.Год был непростой, что не удивительно в условиях идущей войны.
С новым годом!
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Поздравляю всех читателей и писателей блога с наступающим 2024 годом.Год был непростой, что не удивительно в условиях идущей войны.
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