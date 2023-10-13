Россия в западных СМИ: «Голод, люди ловят на улицах кошек и собак»

Natalija Osminina

А потом привыкаешь))) Глаз замыливается))) Как у французов, которые по центру города близ Триумфальной арки идут мимо огромного кол-ва бездомных наркоманов. Спросила одну: "Вас это не пугает?" - "Но они же тихие"))) Крысы, вши... это уже привычно. Скоро жрать их будут, как и лягушкек, которых есть начинали когда-то с голоду..