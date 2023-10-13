Политнавигатор Жители Европы уверены, что в России пустые прилавки магазинов, и люди вынуждены есть домашних питомцев.
Россия в западных СМИ: «Голод, люди ловят на улицах кошек и собак»
Комментарии
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Natalija Osminina
А потом привыкаешь))) Глаз замыливается))) Как у французов, которые по центру города близ Триумфальной арки идут мимо огромного кол-ва бездомных наркоманов. Спросила одну: "Вас это не пугает?" - "Но они же тихие"))) Крысы, вши... это уже привычно. Скоро жрать их будут, как и лягушкек, которых есть начинали когда-то с голоду..
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5 мин.
Natalija Osminina
"следите за релокантами, они указывают пути в места..." где скоро начнется война.
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4 мин.
Natalija Osminina
Потому что общественный транспорт в США развит крайне слабо. И с каждым годом его доля уменьшается.
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