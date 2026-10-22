Скованный газ, куда поплывет Ямал после января С 1 января 2027 года Евросоюз вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, и для одного конкретного завода это означает необходимость за считанные месяцы найти новых покупателей на объем, который формировал почти половину экспорта страны.
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