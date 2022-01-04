Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Неправильное сообщение. Нужно было писать: "Международная банда, возглавляемая США, нелегитимно находящаяся на террит...Силы международно...
  • Иван Кокорин
    На ленточки резать обоих уродовВ Сети появилось ...
  • Елена Бреслова
    только расстрел!В Сети появилось ...

Недостоверные данные аэропорта стали причиной выката самолета за пределы ВПП в Якутске

Недостоверные данные аэропорта стали причиной выката самолета за пределы ВПП в Якутске

Руководство аэропорта Якутска предоставило не соответствующую действительности информацию о состоянии взлетно-посадочной полосы, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и получило значительные повреждения, говорится в заключении МАК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх