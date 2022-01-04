Недостоверные данные аэропорта стали причиной выката самолета за пределы ВПП в Якутске

Руководство аэропорта Якутска предоставило не соответствующую действительности информацию о состоянии взлетно-посадочной полосы, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и получило значительные повреждения, говорится в заключении МАК.
Руководство аэропорта Якутска предоставило не соответствующую действительности информацию о состоянии взлетно-посадочной полосы, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и получило значительные повреждения, говорится в заключении МАК.
Свежие комментарии