Хэллоуин в Сеуле унёс жизни 153 человек

Некрофильский и дьявольский праздник Хэллоуина закончился трагедией в столице Южной Кореи Сеуле. Собравшиеся на этот американский праздник, несвойственный корейской культуре, попали в крупнейшую давку, которая унесла жизни 153 человек, 4 человека из них — граждане РФ.
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