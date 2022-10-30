Хэллоуин в Сеуле унёс жизни 153 человек

Некрофильский и дьявольский праздник Хэллоуина закончился трагедией в столице Южной Кореи Сеуле. Собравшиеся на этот американский праздник, несвойственный корейской культуре, попали в крупнейшую давку, которая унесла жизни 153 человек, 4 человека из них — граждане РФ.