«Миннесота» впервые проиграла 7-й матч в плей-офф. До этого было 3 победы в 3 гостевых играх

«Миннесота» уступила «Вегасу» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:6, 3-4). «Уайлд», вступившие в НХЛ в 2000 году, впервые в истории клуба проиграли в решающем матче серии плей-офф.
Популярные статьи
- Италия ставит рекорды, Уэльс вышел в плей-офф, Турция вылетела с нулем, датчане уверены в победе над Россией, расистский и ЛГБТ-скандалы на Евро и другие новости
- Евгения Медведева: «Оказывается, у меня аллергия на молоко»
- Джоэл Эмбиид призвал болельщиков «Хоукс» заткнуться во время 4-го матча в Атланте
Свежие комментарии