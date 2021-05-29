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«Миннесота» впервые проиграла 7-й матч в плей-офф. До этого было 3 победы в 3 гостевых играх

«Миннесота» уступила «Вегасу» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:6, 3-4).  «Уайлд», вступившие в НХЛ в 2000 году, впервые в истории клуба проиграли в решающем матче серии плей-офф.

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