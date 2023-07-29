Здравствуйте, уважаемые читатели! Как вы знаете, популярность Иосифа Виссарионовича Сталина в российском общества очень велика.
Правнук Сталина обратился к Путину с открытым письмом с просьбой законодательно запретить упоминания о Сталине как о «диктаторе»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПОДДЕРЖИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВНУКА СТАЛИНА. НАД ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ СТАЛИНА, ЧТО БЫ НЕ ОДИН ПРЕЗИДЕНТ РЕШАЛ ЭТОТ ВОПРОС. ЗАОДНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЖЕЦА СОЛЖЕНИЦИНА И ЕЦ!
Ответить
2 час.
Леонид Попивняк
....и сколько вас будет "за" Россиян на том референдуме????....как всегда Зюгановско-Грудининские 12-18%.....и ещё......как то и Светлана (дочь)....и Галина ( дочь сына Якова)....предпочли жить за пределами СССР.......да и внуки и правнуки проживают как то в капиталистических странах......
Ответить
2 час.
БВ
Борис Выдрин
Во время "самого выдающегося периода нашей отечественной истории" мы в деревне хлебали щи с травой, пекли из муки жолудей дуба, в 4-м классе нам выдавали каждому по стакану овса, чтобы не умерли. Но самое страшное деяние его прадеда - геноцид крестьянства. Он лично подписал совершенно секретное постановление ЦК ВКП(б) по раскулачиванию-раскрестьяниванию деревни в СССР. Воскрешать кумира - глумиться над памятью миллионов загубленных им жизней и судеб советских людей. Постановление № 47 ЦК ВКП(б) “О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”, одновременно с провокационной статьёй в Правде о головокружении от успехов, явилось карт-бланшем: ого причислить к “кулакам”, решала местная власть с РИКом без суда и следствия. Избавиться можно было от любого, кто был не так приветлив или вступал в конфликты с местным начальством. В ссылку отправляли семьи сыновей, дочерей, внуков и правнуков, по исторической крестьянской традиции проживавших и трудившихся вместе целыми поколениями, всё нажитое ими власть отбирала. До сих пор в ходу мнение, что коллективизация и раскулачивание потребовались Сталину для проведения ускоренной модернизации и индустриализации. Однако, действительные результаты этого процесса были плачевными. Население страны сократилось за 11 лет на 10 миллионов, только голод 1932-33-го унёс 5-7 миллионов. Поголовье КРС сократилось на 30%, свиней и овец в 2 раза, производство зерна на 10%. В течение 1929-40 г.г. по данным Н.А. Ивницкого раскулачили около 1,1 млн. хозяйств (4-5%), 5-6 млн. человек, по данным В.Н, Земскова выслано 4 млн. человек и умерло из них от голода и болезней более 600 тысяч. Колхозники относились к общему имуществу как к ничейному, трудились спустя рукава, процветали кражи и безхозяйственность. Не на пустом месте до сих пор сохранилась у нас поговорка: “Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё”. Было лишь одно преимущество коллективизации – стало проще управлять подчиненными крупными хозяйствами, чем мелкими независимыми частными сельхозпредприятиями, что и предвидел Ф. Энгельс: “Государственная собственность вводится для того, чтобы превратить народ в покорно вотирующее за правительство стадо”. Никогда и никто из здравых людей не может согласиться с тем, что для модернизации и индустриализации страны надо вначале истребить миллионы крестьян!! До такого могли додуматься только изверги человечества. И этими извергами в СССР периода 1925 – 1935 г.г. были большевики-троцкисты, по терминологии последующего десятилетия – настоящие враги народа, занимавшие руководящие государственные посты и использующие свою разрушительную идеологию по устройству государства Российского в вопросах семьи, нравственности, перманентности революций. Кое-кто ещё сомневается: “А может, в 1929 году Сталин вовсе и не обладал той полнотой абсолютного доминирования, которое мы ему приписываем задним числом?” (c. 216 МГ № 5-6). Так нет же! 28 мая 1928 года “Сталин неожиданно выступил с заявлением о необходимости неотложной коллективизации” (c. 189 там же). Полагаю, причина была та же, что и в 1918 году. А уже 30 января 1930-го он лично подписывает данное постановление по ликвидации крестьянских хозяйств, далее – документы по коллективизации-раскрестьяниванию деревень России, что означало на практике реализацию идеологии троцкизма. Уничтожение по таким решениям миллионов крестьян никаким временем тоталитаризма или “социалистического переустройства” деревни оправдать не удастся никому ни сегодня ни в веках! Это не обычные репрессии, а произвол, насилие , грабеж и вредительство в одном флаконе, сознательное преступление перед советским народом, за что нынешние партии и власти как правопреемники ВКП(б) (КПСС) просто обязаны принести покаянные извинения перед народом – потомками невинно загубленных людей. Все 70 лет после революции 1917-го мы наблюдали бесконечную череду борьбы за власть и сбережение страны, пропаганду обещанного построения коммунизма на фоне материальной нищеты населения. Но Сталин никогда не признавал свою ошибочность и даже преступность в раскрестьянивании и ликвидации миллионов, что совершенно исключает какую-то возможность какого-либо “запроса на Сталина сегодня”, о чем нам нынче толдонят..
Ответить
2 час.
Свежие комментарии