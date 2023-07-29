Правнук Сталина обратился к Путину с открытым письмом с просьбой законодательно запретить упоминания о Сталине как о «диктаторе»

БВ

Борис Выдрин

Во время "самого выдающегося периода нашей отечественной истории" мы в деревне хлебали щи с травой, пекли из муки жолудей дуба, в 4-м классе нам выдавали каждому по стакану овса, чтобы не умерли. Но самое страшное деяние его прадеда - геноцид крестьянства. Он лично подписал совершенно секретное постановление ЦК ВКП(б) по раскулачиванию-раскрестьяниванию деревни в СССР. Воскрешать кумира - глумиться над памятью миллионов загубленных им жизней и судеб советских людей. Постановление № 47 ЦК ВКП(б) “О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”, одновременно с провокационной статьёй в Правде о головокружении от успехов, явилось карт-бланшем: ого причислить к “кулакам”, решала местная власть с РИКом без суда и следствия. Избавиться можно было от любого, кто был не так приветлив или вступал в конфликты с местным начальством. В ссылку отправляли семьи сыновей, дочерей, внуков и правнуков, по исторической крестьянской традиции проживавших и трудившихся вместе целыми поколениями, всё нажитое ими власть отбирала. До сих пор в ходу мнение, что коллективизация и раскулачивание потребовались Сталину для проведения ускоренной модернизации и индустриализации. Однако, действительные результаты этого процесса были плачевными. Население страны сократилось за 11 лет на 10 миллионов, только голод 1932-33-го унёс 5-7 миллионов. Поголовье КРС сократилось на 30%, свиней и овец в 2 раза, производство зерна на 10%. В течение 1929-40 г.г. по данным Н.А. Ивницкого раскулачили около 1,1 млн. хозяйств (4-5%), 5-6 млн. человек, по данным В.Н, Земскова выслано 4 млн. человек и умерло из них от голода и болезней более 600 тысяч. Колхозники относились к общему имуществу как к ничейному, трудились спустя рукава, процветали кражи и безхозяйственность. Не на пустом месте до сих пор сохранилась у нас поговорка: “Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё”. Было лишь одно преимущество коллективизации – стало проще управлять подчиненными крупными хозяйствами, чем мелкими независимыми частными сельхозпредприятиями, что и предвидел Ф. Энгельс: “Государственная собственность вводится для того, чтобы превратить народ в покорно вотирующее за правительство стадо”. Никогда и никто из здравых людей не может согласиться с тем, что для модернизации и индустриализации страны надо вначале истребить миллионы крестьян!! До такого могли додуматься только изверги человечества. И этими извергами в СССР периода 1925 – 1935 г.г. были большевики-троцкисты, по терминологии последующего десятилетия – настоящие враги народа, занимавшие руководящие государственные посты и использующие свою разрушительную идеологию по устройству государства Российского в вопросах семьи, нравственности, перманентности революций. Кое-кто ещё сомневается: “А может, в 1929 году Сталин вовсе и не обладал той полнотой абсолютного доминирования, которое мы ему приписываем задним числом?” (c. 216 МГ № 5-6). Так нет же! 28 мая 1928 года “Сталин неожиданно выступил с заявлением о необходимости неотложной коллективизации” (c. 189 там же). Полагаю, причина была та же, что и в 1918 году. А уже 30 января 1930-го он лично подписывает данное постановление по ликвидации крестьянских хозяйств, далее – документы по коллективизации-раскрестьяниванию деревень России, что означало на практике реализацию идеологии троцкизма. Уничтожение по таким решениям миллионов крестьян никаким временем тоталитаризма или “социалистического переустройства” деревни оправдать не удастся никому ни сегодня ни в веках! Это не обычные репрессии, а произвол, насилие , грабеж и вредительство в одном флаконе, сознательное преступление перед советским народом, за что нынешние партии и власти как правопреемники ВКП(б) (КПСС) просто обязаны принести покаянные извинения перед народом – потомками невинно загубленных людей. Все 70 лет после революции 1917-го мы наблюдали бесконечную череду борьбы за власть и сбережение страны, пропаганду обещанного построения коммунизма на фоне материальной нищеты населения. Но Сталин никогда не признавал свою ошибочность и даже преступность в раскрестьянивании и ликвидации миллионов, что совершенно исключает какую-то возможность какого-либо “запроса на Сталина сегодня”, о чем нам нынче толдонят..