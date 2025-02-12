Наш ракетный залп меняет правила игры под Купянском: Карта специальной военной операции на Украине на 12 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНаши бойцы сорвали ротацию техники ВСУ под Купянском, нанеся прицельный удар высокоточной ракетой Х-38 по мосту на стратегически важном направлении.