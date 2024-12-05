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На 20 лет младшее нее: 60-летнюю Алису Мон заподозрили в романе с молодым певцом

На 20 лет младшее нее: 60-летнюю Алису Мон заподозрили в романе с молодым певцом

Фанаты заподозрили 60-летнюю Алису Мон в романе с молодым певцом. Что за ухажер появился у артистки? И мешает ли паре солидная разница в возрасте? Почему поклонники уверены: мужчина преследует корыстные цели? И кто еще из знаменитостей стал жертвами альфонсов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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