Разработчики Once Human отсыпали дополнительных кадров мобильным игрокам

Разработчики Once Human отсыпали дополнительных кадров мобильным игрокамРазработчики Once Human выпустили важное обновление для мобильной версии игры, направленное на улучшение графики и производительности после многочисленных отзывов игроков.
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