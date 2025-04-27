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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Once Human отсыпали дополнительных кадров мобильным игрокам

Разработчики Once Human отсыпали дополнительных кадров мобильным игрокам

Разработчики Once Human отсыпали дополнительных кадров мобильным игрокамРазработчики Once Human выпустили важное обновление для мобильной версии игры, направленное на улучшение графики и производительности после многочисленных отзывов игроков.

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