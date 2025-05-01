Били в «Абрамс» и «Леопард»: дроноводы «Центра» рассказали об уничтожении натовской техники

Наши военные в зоне СВО продолжают эффективно использовать беспилотники для боевых задач. По сведениям пресс-службы Минобороны, на днях расчеты дроноводов группировки «Центр» ударили по позициям вэсэушников на Красноармейском направлении и таким образом оказали поддержку нашей пехоте.