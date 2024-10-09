Жители ЖК в Восточном Бирюлеве рассказали о массовой поломке лифтов в доме

Жильцы ЖК в Восточном Бирюлеве пожаловались на гигантские очереди к лифтам. В рабочем состоянии сейчас находятся не все, из-за этого людям приходится ждать по полчаса, чтобы подняться на свой этаж, рассказал 360.
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