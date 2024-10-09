360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    🤮🤮🤮🤮🤮Danas: президент ...
  • Grandad
    У меня гараж из 5мм железа. Не очень там тихо.Продажи «капсул у...
  • yumashev
    Запрет работы мигрантов. Это эмоции или расчёт?Власти Приморья х...

Жители ЖК в Восточном Бирюлеве рассказали о массовой поломке лифтов в доме

Жители ЖК в Восточном Бирюлеве рассказали о массовой поломке лифтов в доме

Жильцы ЖК в Восточном Бирюлеве пожаловались на гигантские очереди к лифтам. В рабочем состоянии сейчас находятся не все, из-за этого людям приходится ждать по полчаса, чтобы подняться на свой этаж, рассказал 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Это первый сигнал, а если по регионам посмотреть то ситуация аховая. Едешь, а тебя трясёт как на ухабах. Недавно отсидел сразу на 2 этаже 30 мин., пока пришла спасительница. У нас лифты из Белоруссии, но кто как их использует можно только догадываться если раз увидишь сам!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх