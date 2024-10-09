Жители ЖК в Восточном Бирюлеве рассказали о массовой поломке лифтов в доме

Геннадий Бережнов

Это первый сигнал, а если по регионам посмотреть то ситуация аховая. Едешь, а тебя трясёт как на ухабах. Недавно отсидел сразу на 2 этаже 30 мин., пока пришла спасительница. У нас лифты из Белоруссии, но кто как их использует можно только догадываться если раз увидишь сам!